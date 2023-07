Jankto | «Per me non sono state settimane splendide | ma piano piano va meglio»

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il centrocampista del Cagliari, Jakub, si è presentato ai microfoni ufficiali dei canali ufficiali del club: «Le prime sensazioniveramente ottime, ho trovato uno splendido gruppo. Lo staff lo conosco dai tempi della Sampdoria, lavoriamo veramente duro, anche con questo caldo.40-42 gradi e facciamo allenamenti doppi, che servono a ritrovare il ritmo a cui siamo abituati». Ha visto le partite del Cagliari la scorsa stagione?: «Ho seguito tutta la stagione. Dopo l’arrivo di Ranieri ovviamente mi interessava un po’ di più… Ha fatto una stagione incredibile, portando la squadra ai playoff dal 10° posto credo e poi ottenendo la promozione in A. La stagione è stata grandissima, ma questo è un nuovo anno e dovremo lavorare molto bene. La Serie A ha ritmi più veloci, dovremo essere preparati per ...

Primo vero allenamento per Augello e si vede anche Oristanio ... Oristanio, Sulemana, Rog e Jankto a centrocampo, Pereiro e Luvumbo di punta. Dall'altra parte, Radunovic in porta, Zappa, Dossena, ...