James Cameron sull’Intelligenza Artificiale | “Non credo attirerà il pubblico”

(Di mercoledì 19 luglio 2023)si è lasciato andare a un duro giudizio nei confronti dell’Intelligenza. Secondo il regista di Titanic, l’AI non riuscirà ad attirare il. Il filmmaker crede che ci sarà da preoccuparsi soltanto nel momento in cui ai Premi Oscar trionferà una sceneggiatura scritta dall’Intelligenzadubita, quindi, dei meriti di un film realizzato con l’Intelligenza. Il premio Oscar ha dichiarato a CTV News che, pur “condividendo assolutamente la preoccupazione di Hollywood” per l’ascesa dell’AI, quando si tratta dell’impatto della nuova tecnologia su Hollywood,è meno preoccupato. Come riportato da IndieWire,...

, in una recente intervista, ha parlato dei pericoli dell'IA ricollegandosi a quanto fatto con ...ha parlato dell' Intelligenza Artificiale sottolineando che aveva provato ad "avvertire" dei potenziali problemi della tecnologia con Terminator , senza venire però ascoltato. Il regista ...... e aveva come timing per la seconda parte a giugno 2024 ma che con ogni probabilità verrà posticipato proprio come già detto per i vari nuovi Avatar di. Tra le serie TV vi sono ...

James Cameron sull'Intelligenza Artificiale: "Vi avevo avvertito nel 1984, ma non avete ascoltato" BadTaste.it Cinema

James Cameron si è lasciato andare a un duro giudizio nei confronti dell’Intelligenza Artificiale. Secondo il regista di Titanic, l’AI non riuscirà ad attirare il pubblico. Il filmmaker crede che ci ...James Cameron, in una recente intervista, ha parlato dei pericoli dell'IA ricollegandosi a quanto fatto con Terminator.