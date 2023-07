Italvolley in semifinale di Nations League

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Gli azzurri hanno battuto 3-0 l'Argentina, adesso affronteranno gli Stati Uniti. DANZICA (POLONIA) - L'Italia è indi. Nella gara valida per i quarti e disputata a Danzica, la squadra di De Giorgi ha battuto l'Argentina di Marcelo Mendez per 3-0. Questi i parziali: 25-17, 2

Italvolley in semifinale di VNL, Argentina ko Sportal

1 minuto per la lettura DANZICA (POLONIA) (ITALPRESS) – L’Italia è in semifinale di Nations League. Nella gara valida per i quarti e disputata a Danzica, la squadra di De Giorgi ha battuto l’Argentina ...FINALS VNL 2023 (M) - L'Italia vola in semifinale! Gli Azzurri travolgono 3-0 l'Argentina e si conquistano la partita contro gli Stati Uniti del 22 luglio 2023.