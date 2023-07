Italia-Spagna oggi | Europei hockey pista 2023 | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Dopo la sconfitta contro il Portogallo e la vittoria per 4-2 contro la Francia, per l’– aglidisu– non c’è tempo di respirare. I ragazzi di Alessandro Bertolucci infatti saranno chiamati a sfidare un’altra super potenza continentale di questa disciplina: la. Testa a testa con le “Furie Rosse” quindi: gli spagnoli che hanno impattato nelle prime due giornate sia contro i transalpini (2-2) sia contro i lusitani (3-3). Chi la spunterà in quel di Sant Sadurni D’Anoia? La parola al campo, unico giudice supremo. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’d’inizio, il palinsesto tv edi, match valido per la terza e ...