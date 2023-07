‘’Italia metafisica’’ | la mostra di George Tatge al CIAC di Foligno

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Gli scatti in bianco e nero del grande fotografo Inaugurerà il 27 luglio e sarà visitabile fino all’8 ottobre 2023 ladi fotografie in bianco e nero di Gerogeal Centro Italiano Arte Contemporanea –– di. Curata da Italo Tomassoni, direttore artistico del, e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di, quella folignate è una tappa dellaitinerante iniziata nel 2015 a Firenze, che propone immagini scattate dalla Valle d’Aosta alla Sicilia con la leggendaria Deardorff, una macchina a soffietto da cui si ottengono negativi in bianco e nero di grande formato, stampate personalmente dall’autore in camera oscura. Segni, simboli e geometrie sacre: architettura e intervento umano si fondono nell’obiettivo di ...