Israele | Biden | ' fermare la riforma della giustizia'

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Washington, 19 lug. (Adnkronos) - Un invito ala contestatapromossa dal governo Netanyahu è stato avanzato dal presidente degli Stati Uniti, Joe, al suo omologo israeliano, Isaac Herzog, durante un incontro alla Casa Bianca. Lo ha rivelato il commentatore del New York Times, Thomas Friedman, secondo cuisi è rivolto ai leader israeliani dicendo loro "per favore, fermatevi ora. Non approvate nulla di così importante senza un consenso ampio". Nell'editoriale Friedman ha affermato cheha implorato Herzog e Netanyahu di non affrettare lache ha scatenato un'ondata di proteste in. "State per rompere qualcosa nella democrazia die nel vostro rapporto ...