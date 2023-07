Isola d' Elba | bonus vacanze | chi può andare in ferie quasi gratis

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Un “” per l'ombrellone, lo sconto al cinema, quello in lavanderia, i ristoranti convenzionati così come le palestre, e poi anche il noleggio di auto e moto a un prezzo stracciato che si sobbarca la Regione Toscana perché all'd'(e mica solo all'd') c'è un problema - mancano i medici - epperò all'd'(e mica solo all'd') han deciso di prenderlo di petto. Anzi, di sconto. Ché qui, ormai, la questione non è più mettersi una mano sulla coscienza, ma infilarsela nel portafoglio. Sia detto mai che se lo stipendio è appetibile, se magari c'è l'albergo a carico della Asl, o l'alloggio che comunque è, anche là, nelle zone disagiate del Paese, in quelle di provincia, dove si ...