Isco | «I social non fanno che generare odio | come la stampa E dagli spalti si sentono insulti irripetibili» 

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Marca pubblica la seconda parte dell’intervista aAlarcon (ieri la prima, lunghissima, in cui racconta l’aggressione subita da Monchi al Siviglia).racconta l’esperienza al Real Madrid. Ha lasciato il club dopo l’esonero di Lopetegui. «Da quel momento,non è più esistito per nessuno. Né per l’allenatore, né per gli assistenti, né per nessuno. Nessuno mi ha dato spiegazioni sul perché improvvisamente ho smesso di avere minuti di gioco e quando ho chiesto direttamente a Solari mi ha detto che non c’era niente, ma che l’allenatore ha deciso. Ho giocato, ricordo, contro il Melilla e senza dire una parola mi ha lasciato diverse partite in tribunacontro la Roma. Non mi ha portato nemmeno in panchina. Mi ha fatto viaggiare per lasciarmi seduto a guardare la partita sugli. E non ho ...

Isco, il racconto della rissa: "Monchi mi ha aggredito e preso per il collo" Tuttosport

Isco racconta la sua verità sul Siviglia e l'Union Berlin dopo cinque anni di silenzio in un'intervista a Marca. Domani la seconda parte ...