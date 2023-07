Isco | 'Ho ricevuto offerte anche dall'Italia | sono pronto a tornare'

racconta di averun'offerta dal Barcellona. "Bartomeu mi ha chiamato ma io ero a Madrid molto bene, con i miei compagni, con un'atmosfera incredibile nello spogliatoio... Era la squadra ...... "Grazie per i messaggi di supporto" Edwin va der Sar lascia la terapia intensiva: le sue parole su twitter per ringraziare per l'affettodai tifosi: "Monchi è ...Le famiglie ancora in povertà energetica dopo averil bonus sono il 25,1 per cento: l'...da coloro che svolgono una professione dei primi tre Grandi gruppi della classificazione- 08 - ...

Isco: "Priorità estero. Ho ricevuto offerte dall'Italia, ma non ero pronto" Sportitalia

Isco è pronto a ripartire. L'ex trequartista di Real Madrid e Siviglia, fermo dallo scorso dicembre, ha raccontato a Marca la sua voglia di tornare a sentirsi ...Isco ha parlato del suo futuro: il giocatore, in passato obiettivo della Juve, è pronto a rimettersi in gioco dopo un periodo di inattività ...