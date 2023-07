Ironia della sorte | Barbie gira tutto intorno a Ken

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Attenzione, questo articolo contiene spoiler diDal momento in cui è esplosa la campagna marketing del film, il messaggio chiave è stato chiaro: lepossono essere, e sono,, mentre i Ken sono... solo Ken. Era la dinamica dei sogni, una donna brillante che può fare qualsiasi cosa le venga in mente e l'himbo che la adora. È qualcosa che è stato ripetuto all'infinito prima dell'uscita del nuovo titolo Warner grazie, ripensandoci, a tante clip di assaggio, probabilmente anche troppe, e a un Gosling che si è così tuffato nel personaggio da quasi perdervisi dentro fino a diventare un tutt'uno. Ora, però,è nel mondo reale e i tavoli fucsiasua casa dei sogni sono cambiati, perché questo film è in realtàsu Ken. Già prima ...