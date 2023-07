Investita subisce 14 interventi | ora va a Miss Italia | Un' imperfezione non ci priva della bellezza

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nei giorni scorsi, spiega una nota del concorso, la giovane ha sfilato in una selezione a Grosseto e il 3 agosto sarà a Punta Ala. Leggi Anche Caterina Balivo su smagliature e pancetta: 'Se non sei ...

Il suo incidente risale al 23 febbraio 2019, quando fu investita da un'auto sulle strisce pedonali a Sesto Fiorentino. Nel febbraio 2019 è stata investita sulle strisce pedonali e ha dovuto subire 14 interventi chirurgici. Oggi, a 24 anni, partecipa alle selezioni di Miss Italia. 'C'è una luce che sento sprigionarsi da ogni mia cicatrice'

Investita subisce 14 interventi, ora va alle selezioni di Miss Italia: "Un'imperfezione non ci priva della bellezza" TGCOM

Ilenia Garofalo, 24 anni, è stata investita da un'auto sulle strisce pedonali. Ma non ha rinunciato al suo sogno: "C'è una luce che sento sprigionarsi da ogni mia cicatrice" ...Grosseto, la storia di una ragazza che ha subito 14 operazioni dopo l’incidente, che accadde a Sesto Fiorentino: “Ricomincio da un sogno” ...