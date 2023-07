Investita da un' auto mentre giocava in strada | muore bimba di sei anni a Potenza

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Una bambina di seiè morta la notte scorsa nell’ospedale «San Carlo» didopo essere statada un’, ieri sera,insu un monopattino giocattolo. L’investimento è avvenuto in unadi rione Lucania: la bambina è stata soccorsa e trasportata in ospedale: le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. E’ stata trasferita in rianimazione,...

La bambina morta nell'investimento era di nazionalità ucraina: è statada un'guidata da una donna che, secondo i primi accertamenti della polizia, non era sotto l'effetto nè di alcol né di sostanze stupefacenti. La donna si è fermata per prestare soccorso

