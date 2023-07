Intervista esclusiva al tenore Juan Diego Flórez in edicola con il Corriere dello Sport - Stadio

Giovedì 20 luglio esce in edicola con il Corriere dello Sport - Stadio l'al tenore peruviano Juan Diego Flórez , protagonista all'Arena di Verona (proprio nell'anno del 100° festival lirico) con due appuntamenti: il 20 luglio il Rigoletto di Verdi (...Juve, Ballotta: "Giuntoli è l'uomo giusto, su Lukaku" L'ex portiere di Lazio e Inter, Marco Ballotta ha parlato ina Juventusnews24.com. Di seguito un estratto del suo intervento sulla Juve. PAROLE - "Giuntoli secondo me è l'uomo ideale per la Juventus, dove c'è da riformare e rifare tutto. La Juve deve ...La prima ha come protagonista Andrea Iannone: in un'il pilota abruzzese racconta al magazine diretto da Andrea Tenerani come si sta preparando al grande ritorno dopo quattro anni ...

LP: “In che anno vivi per poter giudicare come mi vesto” – Intervista esclusiva The Wom

Gabriele Cirilli a TAG24 commenta il cast di Tale e Quale Show 2023 e svela subito quale delle concorrenti sarà la vittima di quest'anno.Insomniac Games ha presentato una nuova immagine di Marvel's Spider-Man 2 e svelato ulteriori dettagli sulla trama e questo personaggio.