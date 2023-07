Intervista a Cillara Makeup | truccatrice e acconciatrice a Roma

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Oggi abbiamo il piacere di parlare con una delle truccatrici più acclamate del nostro territorio,. Buongiorno Denise, è un vero piacere potertire oggi. Potresti iniziare raccontandoci un po’ di te e di come sei entrata nel mondo del beauty? Buongiorno, grazie per le gentili parole. Sono molto felice di essere qui oggi. La mia passione per il trucco è nata fin da giovane, ma per essere precisi proprio per l’arte in generale. Dopo aver conseguito il diploma da, ho iniziato a sperimentare con varie tecniche di trucco e a lavorare con diversi marchi di cosmetici. Ho scoperto che il make-up è un modo meraviglioso per esprimere la propria creatività e aiutare gli altri a sentirsi più sicuri di sé. Questo è davvero affascinante. Hai trasformato la tua ...