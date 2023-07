Inter | ufficiale Cuadrado | “Un onore essere in una delle più grande squadre d’Europa”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 luglio 2023) “Sono molto contento: ringrazio Dio per questa opportunità. Per me è unqui, in unapiù grandi: sono felice”. Queste le prime parole di Juanda giocatore dell’, in unavista rilasciata aTv dopo la firma del contratto con i nerazzurri. “Avevo tante offerte, l’Italia però è una seconda casa per me. La mia famiglia è molto legata a questo paese, c’era la possibilità di rimanere qui con una grandissima squadra, considerando la storia di questo Club: ho scelto l’perché tutti sappiamo cosa rappresenta a livello mondiali L’importante è che io e la mia famiglia stiamo bene, abbiamo avuto la possibilità di rimanere in quella che per noi è casa: sicuramente ...