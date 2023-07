Inter | Onana saluta | “Lascio una famiglia | sarò interista per sempre E chissà | un giorno magari tornerò…”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Andrési appresta a diventare il nuovo portiere del Manchester United e dopo una bella stagione vissuta all’il popolo nerazzurro sulle pagine della Gazzetta dello Sport: “Ho voglia di ripartire con la mia nuova squadra ma una parte del mio cuore è triste: lasciare l’significa lasciare una, non una normale squadra. Ho capito che essere dell’è un modo di stare al mondo, di vivere la vita”. “L’importante è essere onesti e direla verità alla gente. Io sono una persona che vuolenuove sfide. Giocare in Premier e per un club come lo United è irresistibile. Tutte le parti volevano che ciò accadesse… Ma ciò che conta è che se fossi rimasto sarei stato ugualmente felice perché all’...

Lukaku, al centro della clamorosa rottura con l', si posiziona al primo posto con 1.109 ... centrocampista ex Sassuolo protagonista del derby di mercato con il Milan e dal portiere nigeriano...Un anno è sufficiente per entrare nel cuore dei tifosi. Lo ha sperimentato Andrè, ormai quasi ex portiere dell', arrivato la scorsa estate dall'Ajax e venduto un anno dopo al Manchester United per 55 milioni di euro : 'Lasciare l'significa lasciare una famiglia, ...Un solo anno, accolto da un pizzico di scetticismo prima di diventare un idolo della curva, e subito l'addio.ha sedotto e abbandonato l', quasi costretta però a cedere a suon di milioni il suo portiere - fenomeno al Manchester United per far cassa e in un'intervista alla Gazzetta racconta la sua ...

Andrè Onana intraprende una nuova avventura con il passaggio al Manchester United. Il portiere camerunense ha lasciato l’Inter e lo fa lasciando in dote un forte legame Si è di fatto esaurita in un ...Ancora Inter in evidenza nella giornata di calciomercato. Il club nerazzurro sta limando le distanze con il Bayern Monaco in modo da poter sostituire il portiere Onana, approdato al Manchester United, ...