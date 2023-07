Inter Miami | Messi punta l’esordio | venerdì c’è il Cruz Azul

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Leopotrebbe esordire con la maglia dell’in occasione della sfida contro icani del. “Non escludo di mandarli subito in campo – ha detto il tecnico del, Gerardo Tata Martino -. Faremo un altro allenamento, parlerò con loro per capire come stanno e decideremo. Può darsi che giochino, ma non voglio avere fretta”.e Busquets proveranno ad invertire il trend recente dell’che da diverse stagioni fatica in campionato. Primo avversario ilcon gli occhi del mondo addosso. SportFace.

Anche Luis Suarez potrebbe raggiungere gli Stati Uniti e ritrovare Lionel Messi . Secondo quanto riportato da Diario Sport , l'ha aperto i contatti con il Gremio per ingaggiare l'attaccante già quest'estate. L'obiettivo è quello di fare in modo che possa ricongiungersi con gli ex compagni ai tempi del Barcellona, ...Leo Messi è pronto a esordire in campo con la maglia dell'. Il campione argentino, passato dall'Europa al campionato americano, potrebbe giocare già venerdì (e con lui anche l'ex compagno di squadra al Barcellona Sergio Busquets) in occasione ...Commenta per primo Non c'è due senza tre . Dopo Sergio Busquets e Jordi Alba, Lionel Messi chiama all'un altro suo ex compagno di squadra ai tempi del Barcellona: l'attaccante uruguaiano Luis Suarez .

Leo Messi è pronto a esordire in campo con la maglia dell'Inter Miami. Il campione argentino, passato dall'Europa al campionato americano, ...Leo Messi è pronto a esordire in campo con la maglia dell'Inter Miami. Il campione argentino, passato dall'Europa al campionato americano, potrebbe giocare già venerdì (e con lui anche l'ex compagno ...