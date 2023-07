Inter Miami | aperti i contatti per ingaggiare Luis Suarez

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Per liberare l'attaccante sarà necessario l'ok del Gremio o attendere la scadenza del contratto segnata per dicembre. Vuole ritrovare gli ex compagni al Barça

Anche Luis Suarez potrebbe raggiungere gli Stati Uniti e ritrovare Lionel Messi . Secondo quanto riportato da Diario Sport , l'ha aperto i contatti con il Gremio per ingaggiare l'attaccante già quest'estate. L'obiettivo è quello di fare in modo che possa ricongiungersi con gli ex compagni ai tempi del Barcellona, ...Leo Messi è pronto a esordire in campo con la maglia dell'. Il campione argentino, passato dall'Europa al campionato americano, potrebbe giocare già venerdì (e con lui anche l'ex compagno di squadra al Barcellona Sergio Busquets) in occasione ...Commenta per primo Non c'è due senza tre . Dopo Sergio Busquets e Jordi Alba, Lionel Messi chiama all'un altro suo ex compagno di squadra ai tempi del Barcellona: l'attaccante uruguaiano Luis Suarez .

