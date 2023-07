Inter | iniziate le visite mediche per Cuadrado Oggi la firma | attesa per l'incontro con i tifosi

...alla firma dei contratti e poi Juan Cuadrado sarà ufficialmente un nuovo giocatore dell'. L'... 10.00 - Sonole visite mediche di Cuadrado. La prima parte, come di consueto, si sta ...Già è molto difficile perché a parte l'e la Juve non ci sono squadre capaci di ripetersi nei ... Spero lo facciate anche a casa: quandoun gioco in famiglia lo fate sempre per vincere'. ......del 9 luglio dal calendario e di dare il benvenuto al 10 luglio che dal Medio Oriente sono... Più defilata l'dopo l'arrivo di Davide Frattesi dal Sassuolo , nonostante lo scontato ...

Cuadrado è atterrato a Milano: è iniziata l’avventura con l'Inter Tuttosport

Ieri l'arrivo a Milano all'aeroporto di Linate (LEGGI QUI), oggi l'iter delle visite mediche propedeutiche alla firma dei contratti e poi Juan Cuadrado sarà ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter ...Prende quota il calciomercato dell’Inter, l’ad Marotta è al lavoro per rinforzare l'attacco nerazzurro e punta ben due nomi da regalare a Inzaghi ...