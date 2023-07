Inter | Cuadrado in sede per la firma Striscione polemico e un tifoso urla | 'Uomo di m' VIDEO

Ultimo in ordine cronologico, il tesseramento da parte dell'di Juan. Il blogger Zidi ne parla nel seguente articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/102186 VivoPerLei , ...LE ALTERNATIVE- In ogni caso, saranno giorni di lavoro intensi per l'. Ieri è sbarcato a Milanoche oggi farà le visite mediche e firmerà il contratto (un anno a 2,5 milioni), poi si ...Rabiot ha anche commentato il rapporto che ha con gli altri calciatori della Juve e l' addio di, trasferitosi all': " Sono legato tanto a. Ho legato anche con i più giovani ...

Inter, visite e firma per Cuadrado: striscione di "avvertimento" della Nord - Sportmediaset Sport Mediaset

"Fino ad oggi hai fatto di tutto per farti odiare, se è altro che vuoi sta a te dimostrare". Questo lo striscione esposto davanti alla sede del Coni, dove Juan Cuadrado ha sostenuto… Leggi ...Juan Cuadrado alla Juventus è già dimenticato. Mentre l'esterno colombiano sta ultimando gli ultimi dettagli con l'Inter, in casa bianconera sarà Filip Kostic a ...