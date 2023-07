Inter | Cordoba | 'Cuadrado darà tutto per questa maglia L'ha preferita ai soldi'

Ai canali ufficiali dell', Cuadrado ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore nerazzurro dopo la firma del ... 'Sì, certamente: siamo molto amici, parliamo spesso. Quando stavo ...E' stato un esempio, siamo molto amici e parliamo spesso. Avevo tante offerte, l'Italia è come la mia seconda casa anche per la mia famiglia, poi tutti sappiamo quello che è l'a ...Commenta per primo Juan Cuadrado , annunciato ufficialmente come nuovo giocatore dell', ha parlato al canale ufficiale della società nerazzurra: 'Sono molto contento: ringrazio Dio ...- '...

Non solo Cuadrado, da Cordoba a Murillo: gli altri colombiani dell'Inter Sky Sport

Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell'Inter, ha voluto dire la sua sul passaggio di Cuadrado ai nerazzurri. L'ex giocatore era stato tirato in ballo dallo stesso Juan che aveva confessato di aver par ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...