Inter | Barella | “Pronti per nuove battaglie Voglio aiutare la squadra e vincere”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) “Tornare qui è sempre una grande emozione e un grande stimolo, è stato strano non ritrovare dei compagni che in questi quattro anni sono sempre stati con me ma il calcio è così”. Niccolòparla dopo i primi giorni di ritiro con l’, tornata a lavorare in vista della nuova stagione che prenderà il via tra circa un mese. E il centrocampista, faro delladi Simone Inzaghi sembra carico: “Siamoper una nuova battaglia con dei grandissimi giocatori e i nuovi compagni che la società ha deciso di inserire nel nostro gruppo, cercheremo di dargli una mano e sono sicuro che loro aiuteranno noi”. L’ha perso diversi pezzi importanti nel corso di questo mercato, ma altri ne sono arrivati: “Frattesi? È un grandissimo giocatore, ho avuto modo di vederlo anche in Nazionale, di seguirlo ...

