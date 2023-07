Inter | ai dettagli la cessione di Colidio

1 Facundo Colidio lascerà presto l'e diventerà un nuovo calciatore del River Plate , come riportato dal quotidiano argentino Olé . Quasi sei anni dopo l'acquisto dal Boca Juniors, dunque, il centravanti argentino rientrerà in ...Lo striscione della Curva Nord dell'durante le visite mediche del colombiano per il club nerazzurro. ILa Curva Nord dell'ha esposto uno striscione davanti al Coni, dove Juan Cuadrado svolgerà tra poco le visite mediche. I sostenitori del club nerazzurro hanno mandato un messaggio chiaro ...Siamo stati vicini a sfiorarla, ce la saremmo meritata: abbiamo giocato contro il City a testa alta, sono mancati solo, ma questo è il calcio. Spero che l'rigiochi una finale e la ...

Clamoroso Inter, preso Cuadrado: tutti i dettagli Calcio in Pillole

Juan Cuadrado alla Juventus è già dimenticato. Mentre l'esterno colombiano sta ultimando gli ultimi dettagli con l'Inter, in casa bianconera sarà Filip Kostic a ...In attesa di capire su quale attaccante la dirigenza dell'Inter punterà per sostituire Romelu Lukaku e quando chiuderà l'operazione Yann Sommer, in casa nerazzurra si ...