Intelligenza artificiale on device | Qualcomm e Meta insieme

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 19 luglio 2023) (Adnkronos) –Technologies ehanno annunciato una collaborazione per ottimizzare l’esecuzione dei modelli linguistici di grandi dimensioni Llama 2 didirettamente on-, senza ricorrere esclusivamente ai servizi cloud. La possibilità di eseguire modelli digenerativa come Llama 2 su dispositivi come smartphone, PC, visori VR/AR e veicoli consente agli sviluppatori di risparmiare sui costi del cloud e di fornire agli utenti esperienze private, più affidabili e personalizzate. Di conseguenza,Technologies ha in programma di rendere disponibili implementazioni AI basate su Llama 2 suiper consentire la creazione di nuove applicazioni di...