Insigne show | canta scatenato Gigi D' Alessio in auto

Lorenzoregala spettacolo in auto cantando sulle note di Gigi D'Alessio. La moglie registra tutto e condivide sui ...- Anche la 'veronica' in area di rigore perdel numero 11 rosanero, il migliore nel Palermo in questa prima mezz'ora di gioco. 30 p.t. - GOL DI VALENTE .illumina per Brunori, l'...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Antonio Barillà , giornalista. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Palermo-Bassa Anaunia 12-0: tris Vasic, doppio Mancuso e Insigne show Mediagol.it

Segui la diretta testuale della prima amichevole stagionale del Palermo di Eugenio Corini che affronterà la Bassa Anaunia a partire dalle ore 17.00 ...CHRISTIAN BENTEKE reckons he’s “been done dirty” by EA Sports FC 24. That’s after fans spotted a hilarious blunder involving his character on the upcoming video game. Benteke, 32, was once a top ...