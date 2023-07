Inps | 853 842 pensioni in 2022 e 370 136 in primi 6 mesi 2023

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il totale dellecon decorrenza nelè di 853.842, per un importo medio mensile alla decorrenza di 1.180 euro. Quelle con decorrenza nel periodo gennaio-giugnosono state 370.136 in totale, per un importo medio di 1.168 euro. Lo ha rilevato l'nell'osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento, relativo allecon decorrenza nele neiseidel, con rilevazione al 2 luglio.Tali valori - spiega l'- si riferiscono alledi vecchiaia, agli assegni sociali, alleanticipate, a quelle di invalidità e a quelle ai superstiti delle gestioni considerate. In particolare, per quanto riguarda le ...