(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il totale dellecon decorrenza nelè di 853.842, per un importo medio mensile alla decorrenza di 1.180 euro. Quelle con decorrenza nel periodo gennaio - giugnosono state 370.136 in ...

Il totale delle pensioni con decorrenza nel 2022 è di.842, per un importo medio mensile alla decorrenza di 1.180 euro. Quelle con decorrenza nel ... Lo ha rilevato l'nell'osservatorio sul ...L'ha pubblicato l'osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento , relativo alle ... Quali sono le principali evidenze Il totale delle pensioni con decorrenza nel 2022 è di.842, per ...È quanto emerge dalle tabelle dell'Osservatoriosui flussi di pensionamento secondo le quali nell'intero 2022 le pensioni decorrenti nel periodo sono state.842, per un importo medio mensile ...

Inps: 853.842 pensioni in 2022 e 370.136 in primi 6 mesi 2023 Tiscali Notizie

Tali valori - spiega l'Inps - si riferiscono alle pensioni di vecchiaia, agli assegni sociali, alle pensioni anticipate, a quelle di invalidità e a quelle ai ...Nei primi sei mesi del 2023 l'Inps ha erogato 370.136 nuove pensioni con decorrenza nel periodo con un calo del 16,6% rispetto allo stesso periodo del 2022 (erano 444.118). E' quanto emerge dalle tabe ...