Influencer si fa riprendere mentre pulisce la spiaggia | poi lascia tutto per terra | il video

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Voleva farsipuliva ladai rifiuti, ma lontano dalle telecamere la storia è cambiata e si è svelata la farsa. Un'ha provato una messa in scena ecologica, tuttavia senza successo. La ragazza si è infatti mostrata ina ripulire unadi Bali, in...

... sono la sposa, Francesca la pazzesca , e questo è il mio primo drink', poi, si lascia... Alcuni utenti social pensano che l'non abbia voluto dare qualche sorta di messaggio ...Proprio nelle ultime storie postate dall', il rapper è con i figli e si improvvisa mago. Ail tutto c'è, ovviamente, mamma Chiara . Chiara Ferragni, relax nella sua nuova villa ...Conclusa l'immersione si beve un thè caldo rivestendosi completamente perla temperatura ... la Lucia Magnani Health Clinic , è sempre più meta di VIP,e dell'imprenditoria ...

Chi lavora in sala ha diritto alla privacy Linkiesta.it

Subito dopo la ripresa però li abbandona in spiaggia. Terminate le riprese del video, infatti l’attrice si mette a chiacchierare con amici, incurante della spazzatura sulla spiaggia, svuotando il ...L’influencer sarebbe in trattative per una raccolta fondi pre-ipo che valuterebbe il suo brand di intimo 4 miliardi. E intanto cerca di riprendere il 20% del suo beauty da Coty ...