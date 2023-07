Inflazione | Fossi Pd | ' bottiglie acqua a 3 | 5 euro è una vergogna | chiederemo di calmierare i prezzi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "In molte città italiane da giorni c'è l'allerta rossa per il caldo. Ma c'è anche chi specula sull'emergenza, come alcuni bar che vendonotte dida mezzo litro anche a 3,50e in qualche caso a 5. Una. Chiederò al governo un provvedimento per". A dirlo è il deputato del Partito democratico Emilianoa proposito delle proteste in corso in molte regioni d'Italia per il carotta, tra cui la Toscana con la denuncia del Movimento Consumatori Toscana. "La battaglia del Movimento Consumatori Toscana è sacrosanta – dice-. E' una battaglia di civiltà perché i costi di ricarico sono altissimi ed è inaccettabile per un bene primario come ...