Indignati per tutto | ma se il nonno brucia se ne fregano | lo sfogo di Vittorio Feltri

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Perdonatemi se insisto, ma qualcuno dovrà pur farlo. Realizziamo campagne di sensibilizzazione per i diritti delle donne e degli omosessuali, marciamo contro la violenza di genere e l'omofobia, ci indigniamo e insorgiamo davanti ad una pacca sul sedere e persino per un fischio, però dei diritti e della condizione degli anziani nel nostro Paese, dove di anno in anno aumentano anche di numero, non si occupa nessuno. Regna l'indifferenza in questo ambito e, quando un vecchio viene ammazzato o si leva di mezzo, quasi sembra che sia un bene, una pensione in meno da pagare. Nella notte tra il 6 e il 7 luglio scorsi sono morti arrostiti in un rogo e intossicati a causa dei fumi, ovvero nel peggior modo possibile, sei anziani che risiedevano all'interno della “Casa di riposo per coniugi” di via dei Cinquecento a Milano. Altri 160 ospiti della struttura, di cui 81 sono stati ...