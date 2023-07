Indice Nazionale dei Domicili Digitali istituito dall’AGID | sue le funzionalità e l’uso da parte delle scuole

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’deirappresenta un pubblico elenco deipersone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’di cui all’art. 6-bis (INI-PEC). L’INAD è nato dalla collaborazione fra AgID, Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e Infocamere, la societàCamere di commercio per l’innovazione digitale ed è consultabile liberamente dal 6 luglio 2023, sia per la PA che per i ... L'articolo .