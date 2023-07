Indagine dell’Antitrust su Eni e altre 7 compagnie Prezzi dei carburanti truccati da almeno 3 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Eni (controllata al 30% dal ministero del Tesoro), Esso Italiana, Saras, Kuwait Petroleum Italia (Q8), Tamoil Italia, Repsol Italia, Italiana Petroli e Iplom ipotizzando un’intesa sul costo della componente bio, che in base alle norme Ue deve essere obbligatoriamente miscelata con gli idrocarburi di origine fossile, realizzata attraverso la pubblicazione di informazioni su Staffetta Quotidiana. Lo annuncia la stessa Staffetta rivelando che l’Autorità ha condotto oggi ispezioni nella sua sede e in quelle dellepetrolifere per accertare l’esistenza di violazioni del Trattato Ue sulla concorrenza. L’, ricostruisce Staffetta, è partita da una segnalazione pervenuta all’Antitrust il 27 marzo 2023 attraverso la piattaforma di Whistleblowing dell’Autorità. Dopo varie interlocuzioni con ...