Indagato per violenza sessuale Tommy Gilardoni | l’amico di Leonardo Apache La Russa

Leggi su tpi

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Chi èdiLaSi chiamadiLache si trovava con il figlio del presidente del Senato la notte in cui si sarebbe consumata unanei confronti di una 22enne. Il 24enne, originario di Como ma residente a Londra, è stato iscritto nel registro degli indagati per: si tratta di un atto dovuto per permettere al giovane di nominare un legale e dei consulenti che possano partecipare agli accertamenti tecnici dell’indagine. Nella sua denuncia, la 22enne aveva raccontato di aver incontrato il 18 maggio ...