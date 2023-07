Incubo finito per Patrick Zaki | concessa la grazia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nella giornata di ieri era stato condannato a tre anni Finisce, si spera, l’agonia e l’epopea del caso di. Lo studente italo egiziani era stato nuovamente condannato ieri a tre anni ma ha ricevuto lapresidenziale. A renderlo noto le autorità del paese. Il “Presidente Abdel Fattah al-Sisi (…) usa i suoi poteri costituzionali ed emette un decreto presidenziale che concede laa un gruppo di persone contro le quali sono state pronunciate sentenze giudiziarie, tra cuie Mohamed El-Baqer, in risposta all’appello del Consiglio dei segretari del Dialogo Nazionale e delle forze politiche”. A scriverlo su Facebook un componente del Comitato per lapresidenziale egiziano, Mohamad Abdelaziz. Subito pronta la sezione del primo ...

Sono stati infatti 22 i mesi di custodia cautelare passati in prigione , da quando nel 2020 erasotto accusa per le sue opinioni politiche. Alla stessa fonte, la legale Hoda Nasrallah ha fatto ...tutto" affermò sconfortato Antonino Caponnetto , il magistrato che creò e guidò il Pool ... "Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente mafia svanirà come un". L'..."Ètutto" affermò sconfortato Antonino Caponnetto, il magistrato che creò e guidò il Pool ... "Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente mafia svanirà come un" L'indirizzo ...

Militari italiani sull'Orizzonte, incubo finito: motopesca in direzione ... SiracusaOggi.it

Lui era già stato condannato per stalking verso la sua ex compagna, finendo in carcere dove si trova anche adesso. E ora è di nuovo a processo, sempre per atti persecutori verso la stessa donna, che ...Ore di terrore per un bengalese di 39 anni, titolare di un autolavaggio in zona Torre Maura. L’uomo è stato minacciato di morte, picchiato e sequestrato, mentre la banda chiedeva ...