Incolonnamenti e traffico in tilt lungo la Comasina a Paderno

(Di mercoledì 19 luglio 2023)bloccatolaDugnano, nella tarda mattinata di mercoledì 19 luglio, per i lavori di asfaltatura in corso che hanno mandato inla circolazione veicolare. Lavori di asfaltatura inalternato Sono infatti molte le vetture incolonnate in direzione sud, verso Cormano, per la presenza ...

Agg. ore 12:30 . E' aumentata la coda nel tratto tra Spotorno e Pietra Ligure, ora Autofiori segnale 11 km di... sosta selvaggia fin dentro il verde pubblico,di auto durati ore in vie residenziali inadatte a smaltire grandi concentrazioni di. Dall'anno scorso cittadini, Municipi e ...Tra lavori,intenso e un veicolo in avaria a Mendrisio in direzione Sud, per gli ..., sempre verso l'Italia, anche al Tunnel del San Gottardo fin dal mattino e alla dogana di ...

Incidente a Guardamiglio, auto contro furgone sulla via Emilia ... IL GIORNO

Mattinata di passione per i pendolari della Superstrada. A Nibionno un 65enne si è schiantato contro il guar rail: le sue condizioni sono gravi ...Tovo San Giacomo. Auto in testacoda in una galleria dell’A10 tra Finale Ligure e Pietra Ligure, precisamente al km 63+100, all’altezza di Tovo San Giacomo.