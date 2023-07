Incidente nel Torinese | morto un vigile del fuoco Feriti anche gli altri a bordo

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Un uomo dei Vigili deldel distaccamento di Ivrea, Torino, èdopo essere rimasto gravemente ferito in unlungo la strada provinciale 222, a Castellamonte, sempre in provincia di Torino. Massimo Viglierco, 55 anni, era in viaggio per intervenire su un incendio quando l’autopompa che stava guidando è finita fuori strada, tra le località di Castellamonte e di Baldissero Canavese. Gravissimo l’autista del mezzo, fanno sapere i Vigili delsul loro profilo Twitter, ricoverato al Giovanni Bosco di Torino.glidue vigili adel camion, trasportati all’ospedale di Ivrea. Secondo gli accertamenti dei Carabinieri di Castellamonte si sarebbe trattato di unautonomo.