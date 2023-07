Incidente di Garbagnate | l’investitore senza patente su un furgone di una ditta di Paderno

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Bogdan Pasca, il 32enne di origine rumena arrestato per aver investito e ucciso ail 15enne Valentino Colia, aveva precedenti per lesioni, stupefacenti, ricettazione e minacce: l’ultima volta che era stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza era il 2020.di, la ragazza ancora grave al Niguarda Dal 2016 in avanti, ...

... un ragazzo e una ragazza, che lunedì sera in via Kennedy, aMilanese - circa 30mila ... Vittime dell'avvenuto poco dopo le 22.30 sono un ragazzo del posto, Valentino Serafino Colia, ...Però una cosa la sappiamo: chi fa unviene controllato per forza. E il 50% dei conducenti ... E veniamo alla madre di tutte le domande, legata al caso diMilanese: perché, anche ...Tragedia a, (Milano): due 15enni in bici, un ragazzo e una ragazza, che stavano attraversando sulle ... loro amici, non coinvolti nell'. L' arrestato è stato condotto presso il ...

Garbagnate, ubriaco e senza patente investe col furgone due ragazzini: Serafino Valentino Colia muore a 15 anni ... IL GIORNO

Incidente di Garbagnate, la ragazza ancora grave al Niguarda Dal 2016 in avanti, era stato fermato per tre volte senza patente, riporta Il Corriere della Sera. Anche lunedì 17 luglio era al volante ...È la testimonianza rilasciata a verbale ai carabinieri di Rho da uno dei due 15enni, un ragazzo e una ragazza, che lunedì sera in via Kennedy, a Garbagnate Milanese ... Vittime dell'incidente avvenuto ...