Inchiesta Covid | chiesta l’archiviazione per Fontana e Gallera

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Dopo l’interrogatorio della scorsa settimana la procura di Brescia ha chiestoper il presidente della Regione Lombardia Attilionell’ambito dell’sulla gestione della prima ondata. Stessa riavanzata per l’ex assessore regionale Giulio, allora braccio destro di. Il governatore si era fatto interrogare la scorsa settimana dal tribunale dei ministri di Brescia, che per competenza ha ricevuto gli atti dalla procura di Bergamo. Lo stesso tribunale dei ministri ora dovrà pronunciarsi sulla ridi archiviazione avanzata dalla procura. Nell’ambito della stessa vicenda già l’ex premier Giuseppe Conte e l’allora ministro della sanità Roberto Speranza sono stati archiviati.

Gli altri indagati Ad essere indagati dalla Procura guidata da Antonio Chiappani nell'sulla gestione dela Bergamo sono inoltre: Miozzo , ex coordinatore del Cts, l'ex assessore al ......in cui era ufficialmente in cassa integrazione a zero ore nel periodo del, fornendo così un particolare che ha portato il pm Maria Gravina e l'aggiunto Laura Pedio di aprire una...... utilizzando i fondi per la Cig durante l'emergenza. Il Fatto Quotidiano ha ipotizzato il ... Ma non è escluso che l'possa salire a un livello successivo. Bottiglione ne aveva parlato ai ...

Inchiesta Covid, la Procura di Brescia: «Sì all'archiviazione anche per Fontana e Gallera» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Archiviare le posizioni del governatore Attilio Fontana, dell'ex assessore al Welfare Giulio Gallera e gli altri 11 indagati per epidemia e omicidio colposi nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione ...Brescia, sono le conclusioni della Procura in relazione alla gestione della prima ondata Covid in Valseriana. A giugno archiviati l’ex premier Conte e l’allora ministro Speranza ...