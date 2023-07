Incendi Grecia | continuano roghi a ovest di Atene e a Rodi

(Di mercoledì 19 luglio 2023) (Adnkronos) – Insi continua a combattere contro gliboschivi che da tre giorni divampano nella regione addi, dove sono impegnati cinque Canadair e otto elicotteri per lo spegnimento dei. Ancora non è sotto controllo anche l'altro fronte, vicino alla cittadina di Loutraki, nella regione di Corinto, dove sono in azione 4 Canadair e tre elicotteri. A rendere ancora più complicate le operazioni delle squadre dei vigili del fuoco il vento di nordest, che nel corso della giornata dovrebbe rafforzarsi con il rischio di rinvigorire il fronte del fuoco. Uno boschivo sta divampando anche nell'isola di, nei pressi del villaggio Apollona dove le fiamme ricoprono un'area di 30 ettari, senza minacciare al momento villaggi o zone ...

Nel prossimo weekend sono ancora previste temperature superiori ai 40 gradi Insi continua a combattere contro gliboschivi che da tre giorni divampano nella regione ad ovest di Atene, dove sono impegnati cinque Canadair e otto elicotteri per lo spegnimento dei ...Dalla Spagna allasono tantissimi gliscoppiati nella regione. Nella notte tra venerdì e sabato sull'isola de La Palma, che fa parte dell'arcipelago spagnolo delle Canarie si è ...L'Unione europea mobilita l'assistenza aerea e terrestre per contrastare gliselvaggi in. L'Ue ha predisposto quattro aerei Canadair antincendio da Francia e Italia insieme a tre squadre antincendio da Polonia, Romania e Slovacchia. In totale sono dispiegati 220 ...

Grecia, due grandi incendi vicino ad Atene: migliaia gli evacuati Corriere TV

In Grecia si continua a combattere contro gli incendi boschivi che da tre giorni divampano nella regione ad ovest di Atene, dove sono impegnati cinque Canadair e otto elicotteri per lo spegnimento dei ...due CL-415 Canadair italiani dei Vigili del Fuoco sono arrivati in Grecia per fronteggiare i vasti incendi che stanno interessando il paese.