Inaugurato il ponte sul Danubio a Braila | Romania

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ildisul fiumeè statolo scorso 6 luglio e, ad oggi, con i suoi 1.975 metri non solo è ilpiù lungo dellama è anche il secondosospeso più lungo di tutta l’Europa continentale. Quest’opera infrastrutturale collega le due sponde divise dal fiumenell’area Galati-, consentendo agli automobilisti di ridurre i tempi di percorrenza da una sponda all’altra di ben 43 minuti (passando dai 45 minuti necessari prima della realizzazione a soli 2 minuti). Questo consentirà a circa 7.000 veicoli al giorno di raggiungere la propria meta in minor tempo con conseguenti risparmi ambientali. La nuova infrastruttura viaria ha una campata centrale di 1.120 metri ed è costituita da ben 4 ...

Domenica 16 luglio è statoil nuovo Frecciarossa Roma - Pompei, un treno in grado di collegare direttamente la capitale con gli scavi di Pompei. Rappresenta un vero e propriotra ...... Kiev alla fine ha ammesso di aver assaltato con due droni navali ildi Kerch in Crimea. Si tratta di un doppio viadotto, sia stradale sia ferroviario,da Mosca nel 2018. Lungo 19 km,...Il precedente di ottobre Il, che attraversa lo stretto di Kerch e che venneda Vladimir Putin nel 2019 , è stato danneggiato lo scorso ottobre dall'esplosione di un camion e ha ...

Ponti Webuild: le grandi opere nel mondo We Build Value

Venerdì alle 10.30 ad Uscio, sul Passo della Spinarola, sarà inaugurato il ponte in legno che recentemente è stato ripristinato da un gruppo di volontari. Il ponte è utilizzato in particolare dagli ...Nel 2012 Mario Monti inaugura il governo tecnico, il progetto viene bloccato e la Stretto di Messina S.p.A. messa in liquidazione. Ed è così che arriviamo al 2023. Veniamo al presente: si farà mai il ...