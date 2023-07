(Di mercoledì 19 luglio 2023) Fra le pagine di . Da Parigi all’Africa sulle tracce di un genio, il narratore giramondo (Rizzoli), Sylvain Tesson propone unattraverso l’opera del poeta francese divenuto immortale grazie ai propri versi, una produzione poetica esigua quanto potente. Ildi Tesson – zaino in spalla e un tascabile dell’opera completa di– è iniziato durante il Covid, per ripercorrere la prima fuga da casa del poeta nel 1870, con l’intenzione di comprendere l’inquietudine e la brama di movimento del giovane, alle prese con la noia della vita rurale, aprendosi al mondo. Meteora a Parigi, amato da Verlaine – che poi gli spara a un polso – i suoi versi abbagliano e spaventano con la loro potenza evocativa. Nato nel 1854,si ritrova nel secolo del progresso: illuminazione ...

Fra le pagine di In viaggio con Rimbaud. Da Parigi all'Africa sulle tracce di un genio, il narratore giramondo (Rizzoli), Sylvain Tesson propone un viaggio attraverso l'opera del poeta francese ...