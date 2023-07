In vacanza a Sorrento con la moglie | ricercato finisce in manette

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Arrestato un fuggitivo olandese in: la polizia interviene su segnalazione e risolve il caso Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso una rinomata struttura ricettiva di quel corso Italia al fine di riscontrare la presenza di un soggetto sospetto. Giunti prontamente sul posto, gli operatori hanno effettivamente constatato la presenza di un giovane olandese che, in compagnia della, aveva raggiunto la penisola sorrentina nella giornata precedente. Dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che il 35enne fiammingo risultava destinatario di mandato di arresto emesso dalle autorità tedesche nel gennaio del 2022, dovendo ...

... e ha collegato poi anche Castellammare di Stabia, Vico Equense, Meta, Piano die Sant'...post - pandemia sempre più viaggiatori manifestano un bisogno di esperienze autentiche in. Ciò ...... in seguito a una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso una rinomata struttura ricettiva di corso Italia aper la presenza di un soggetto sospetto. ...... e ha collegato poi anche Castellammare di Stabia , Vico Equense , Meta , Piano die Sant'...post - pandemia sempre più viaggiatori manifestano un bisogno di esperienze autentiche in. ...

In vacanza a Sorrento con la moglie, ma era ricercato per droga ... Fanpage.it

Sull’uomo, 35enne olandese, pendeva un mandato di arresto emesso dalle autorità tedesche per reati connessi agli stupefacenti: deve scontare 3 ...Dagli accertamenti è emerso che l'uomo risultava destinatario di mandato di arresto, dovendo espiare la pena detentiva di oltre 3 anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti commessi nel 2 ...