In giro a Napoli con una cesoia | era evaso da comunità

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAlla vista degli agenti della polizia, impegnati in un normale servizio dei controllo in via Firenze a, ha cercato di allontanarsi precipitosamente a bordo di una bicicletta elettrica insospettendo i poliziotti. Raggiunto è stato trovato in possesso di unalunga circa 70 centimetri e di un cacciavite. L’uomo, un 41enne di, ha fornito delle generalità ma poco dopo è stato accertato che erano false. Ai poliziotti non è servito molto per stabilire che si trattava di unperchè si era allontanato da unaterapeutica di Scalenghe (Torino) dove era sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. L’uomo è stato arrestato per evasione nonché denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, falsa attestazione o dichiarazione a ...

... grazie all'utilizzo della bretella già esistente traAfragola e la linea a monte del ... Non lasciamoci prendere incon qualche contentino che non risolve niente. Dobbiamo pretendere quello ...... quando non cacciò il cartellino rosso per il play bianconero dopo il duro intervento su Rafinha: per i tifosi del(e non solo) fu la fine di un sogno. "Quell'errore ci è costato lo scudetto" .I Carabinieri della stazione Scampia stanno percorrendo via Anna Maria Ortese quando notano un uomo passeggiare. Si procede al controllo e tra le mani dei militari il documento di identità dell'uomo. ...

Napoli, la biblioteca diventa “bibblioteca”: il documento del Comune fa il giro del web ilmattino.it

La notizia della vandalizzazione della targa dedicata a Marcello Torre, sindaco di Pagani assassinato nel dicembre del 1980 da due sicari per essersi opposto alle infiltrazioni camorristiche ...La stagione calcistica 2022/2023 è terminata da più di un mese e oramai si inizia a guardare al futuro. Le formazioni sono in ritiro, pronte a programmare e a lavorare per la prossima annata e tra le ...