In fondo al mare c’è un patrimonio da proteggere 

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’Autorità internazionale per i fondali marini, che riunisce 168 Paesi, è riunita per decidere se vietare o autorizzare l’estrazione di minerali dalmarino. Una decisione che potrebbe avere conseguenze di vasta portata per un ecosistema di cui sappiamo ancora poco. Leggi

Una battaglia discreta ma feroce, in corso ormai da anni, è arrivata al momento cruciale: il mondo autorizzerà lo sfruttamento minerario dei fondali marini A partire dal 10 luglio, i 168 paesi che ...

