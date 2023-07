In centinaia alla fiaccolata per Borsellino

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - Il ministro dello Sport Andrea Abodi, ma anche il sottosegretario Andrea Delmastro e la Presidente della Commissione antimafia Chiara Colosimo, sono in prima filaper ricordare Paolo, partita poco fa da piazza Vittorio Veneto a Palermo per raggiungere il luogo della strage in via D'Amelio. E' la ventisettesima edizione dell'appuntamento organizzato dai movimenti di destra "Forum XIX luglio" e da "Comunità '92". Il lungo corteo, che vede anche la partecipazione del deputato Giovanni Donzelli, del senatore di Fratelli d'Italia Raoul Russo, ma anche del presidente dell'Assemblea regionale Gaetano Galvagno e del deputato Manlio Messina, oltre all'assessore Elvira Amata, sta attraversando via Libertà, per poi raggiungere via Autonomia Siciliana fino ad arrivare in via D'Amelio. ...