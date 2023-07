(Di mercoledì 19 luglio 2023) (Adnkronos) – Il ministro dello Sport Andrea Abodi, ma anche il sottosegretario Andrea Delmastro e la Presidente della Commissione antimafia Chiara Colosimo, sono in prima filaper ricordare Paolo, partita poco fa da piazza Vittorio Veneto a Palermo per raggiungere il luogo della strage in via D'Amelio. E' la ventisettesima edizione dell'appuntamento organizzato dai movimenti di destra "Forum XIX luglio" e da "Comunità '92". Il lungo corteo, che vede anche la partecipazione del deputato Giovanni Donzelli, del senatore di Fratelli d'Italia Raoul Russo, ma anche del presidente dell'Assemblea regionale Gaetano Galvagno e del deputato Manlio Messina, oltre all'assessore Elvira Amata, sta attraversando via Libertà, per poi raggiungere via Autonomia Siciliana fino ad arrivare in via D'Amelio. Presenti anche il ...

... infatti, ce' proprio quello di portare il polo in location tradizionali eportata di tutti ... abbracciando localita' turistiche deccezione, dovedi migliaia di visitatori ogni anno ...Il ministro dello Sport Andrea Abodi, ma anche il sottosegretario Andrea Delmastro e la Presidente della Commissione antimafia Chiara Colosimo, sono in prima filafiaccolata per ricordare Paolo Borsellino, partita poco fa da piazza Vittorio Veneto a Palermo per raggiungere il luogo della strage in via D'Amelio. E' la ventisettesima edizione dell'...Ricordo manifestazioni, fiaccolate, dirette televisive, servizi giornalistici,di ... Finograzia di oggi Ecco sarebbe bello se la stessa attenzione dimostrata da politici e giornalisti ...

In centinaia alla fiaccolata per Borsellino Adnkronos

(Adnkronos) – Il ministro dello Sport Andrea Abodi, ma anche il sottosegretario Andrea Delmastro e la Presidente della Commissione antimafia Chiara Colosimo, sono in prima fila alla fiaccolata per ric ...Neanche i 40 e più gradi del pomeriggio palermitano riescono a fermare la manifestazione per il 19 luglio, giorno dedicato al ricordo della strage di via D’Amelio, dove persero la vita il giudice Paol ...