Immobile | l’Arabia Saudita offre 35 milioni alla Lazio per il capitano Pedullà

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Alfredoriporta dell’offerta importante inoltrataper Ciro. L’offerta araba ricevuta da Lotito si aggira intorno ai 35di euro, la cifra proposta si avvicina a quella richiesta dal presidente dellaper sedersi al tavolo delle trattative. La squadra interessata aldellasarebbe l’Al Shabab, ma in corsa ci sarebbe anche l’Al Wheda.aveva già ricevuto giorni fa la proposta di un biennale a 18a stagione, con possibilità di prolungamento per il terzo anno: “Ora la pè soltanto diperché Lotito ha ottenuto le garanzie sull’offerta. Per la famiglia diil trasferimento non sarebbe ...

... Ciro. Già da tempo sull'attaccante italiano veleggiano rumors e nubi di un possibile addio con la stessa destinazione dell'orami ex - compagno di squadra:Saudita Del resto anche ...Morata, Vlahovic e Lukaku - Calciomercato.itL'ha messo nel ... In questi giorni, i tentativi per profili comee Lukaku ...'attenzione è legata principalmente, in ottica italica, ai vari ...cirofoto mezzelani gmt008 Da www.ilnapolista.it C'è tensione alla Lazio, con Ciroche aspetta soltanto la formalizzazione dell'offerta dei sauditi per coglierla al volo, mentre Lotito non è disposto a cedere il suo attaccante per ...