Immissioni in ruolo e supplenze docenti 2023 | le risposte alle vostre domande IN AGGIORNAMENTO

in2023/24 Ricordiamo che le assunzioni del personale docente, anche per l'a.s. 2023/24, si articoleranno in una fase ordinaria e in una straordinaria (quest'ultima prevede l'...La prossima settimana si avvieranno le procedure informatiche sia per leinsia per la scelta delle scuole per i contratti a tempo determinato. FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola del ...ine scelta 150 preferenze, inizia il periodo caldo per gli insegnanti. La redazione di Orizzonte Scuola raddoppia lo sforzo per essere al servizio dei lettori. Martedì 18 luglio alle ...

Immissioni in ruolo da GaE, concorsi, GPS sostegno. “Come mai quest’anno le nomine per il ruolo si fanno dopo quelle per la supplenza” Come orientarsi Orizzonte Scuola

Vacanti 6500 cattedre nonostante il calo demografico. Caccia a 600 docenti di italiano, quelli di inglese il doppio del necessario ...«Sono docente precaria da dieci anni. Finalmente dovrei essere immessa in ruolo e dovrei essere felice per questo: invece non dormo di notte e vivo nell’ansia di non sapere cosa succederà a settembre.