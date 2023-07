Immatricolazioni auto Europa | +17 | 6% nel primo semestre 2023

(Di mercoledì 19 luglio 2023), si procede. Ancora una crescita a due cifre per il mercato dell'dell'Occidentale (UE+EFTA+UK). In giugno lenell'area sono aumentate del 18,...

Europa , si procede. Ancora una crescita a due cifre per il mercato dell'dell'Europa Occidentale (UE+EFTA+UK). In giugno lenell'area sono aumentate del 18,...Bene Toyota, con 81.607e un +11,3% frutto di un +6% per il brand delle tre ... Infine, prosegue il galoppo della Tesla: la Casa texana ha immatricolato 47.606, con una crescita ...Nella prima metà dell'anno, le nuovedi autoveicoli UE sono aumentate in modo significativo (+17,9%), raggiungendo il 5,4 milioni di unità. I volumi sono, invece, inferiori del 21% ...

Il mercato delle auto torna a crescere in Europa AGI - Agenzia Italia

AGI - Il mercato europeo (Ue+Efta+Uk) delle auto nuove è cresciuto a giugno del 18,7% su base annua con 1.265.678 immatricolazioni rispetto alle 1.066.693 dello stesso periodo del 2022. Lo rende noto ...Il mercato dell'auto in Europa registra ancora una crescita a doppia cifra. Secondo l'Acea, a giugno le immatricolazioni sono state 1.265.678, il 18,7% in più dello stesso mese del 2022. Il primo seme ...