(Di mercoledì 19 luglio 2023) La data cruciale è il 28 novembre, quando i delegati dei 179 Paesi membri del Bureau International des Exposition si riuniranno a Parigi per scegliere la città che ospiterà Expo 2030. In lizza Roma, Riad e la sudcoreana Busan, ma la vera partita si gioca proprio in questi mesi estivi. La città dell'Arabia Saudita è convinta di spuntarla, ma l'Italia spinge sulle alleanze: dopo la missione a New York, la sottosegretaria agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Maria Tripodi, avrà incontri bilaterali con i suoi colleghi di Slovenia, Svizzera e Portogallo.